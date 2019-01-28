В суде продолжается главное судебное разбирательство по резонансному уголовному делу о нападении на заместителя акима Толебийского района Рабигу Бейсебаеву в октябре 2018 года, передает Timeskz.kz из зала суда.

Уголовное дело рассматривает председатель Толебийского районного суда Жанибек Сейтжапбаров. Зал переполнен. Обвиняемых четверо, все под стражей.

Напомним, ЧП в городе Ленгер произошло 23 октября 2018 года. Днем возле ее дома неизвестные обстреляли приехавшую на обед чиновницу.

Подозреваемые были задержаны. Однако в ходе досудебного следствия статья «Покушение» было переквалифицировано на «Хулиганство и ношение, хранение оружия». По этим последним обвинениям и было предъявлено обвинение задержанным.

Две судебно-медицинских экспертизы, в том числе одна комиссионная, показали, что пострадавшей было причинено легкое телесное повреждение. В нее стреляли из пневматического пистолета. Пуля вскользь прошла по голове пострадавшей, не повредив кость. Пострадавшую доставили в больницу и сделали перевязку, хирургического вмешательства не потребовалось.

На первом судебном заседании допросили заказчика покушения — учредителя двух успешных строительных фирм, характеризуемого, как положительного семьянина.

По словам допрашиваемого, именно он таким образом решил замакима напугать. Причиной стал долг в несколько десятков тысяч долларов, которые его мать, директор школы, заняла у ростовщицы под проценты. Занятую сумму вручила замакиму без расписки под честное слово с обязательным возвратом. Как считает сын, денежная кабала аукнулась на здоровье матери, она скончалась. Ему пришлось самому гасить ее долг.

Все попытки получить от замакима деньги, отданные ей его матерью, оказались безуспешными. И тогда он решил использовать «шоково-криминальную терапию». Выложил доверенному лицу задаток 300 тенге, пообещав заплатить еще 700 тыс тенге после успешного завершения процедуры.

Допросили в этот день и 30-летнего посредника. Он рассказал, что поручил исполнить заказ двум своим родственникам. Подчеркнул: «Не убивать, а сильно напугать».

За процессом следит весь Ленгер, продолжая обсуждать перипетии случившегося каждый на свой лад.