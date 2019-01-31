Проект застройки Туркестана презентовали предпринимателям области

Представители акимата Туркестанской области проинформировали о ходе работ по выкупу земельных участков для государственных нужд.

В Палате предпринимателей Туркестанской области прошло заседание Регионального совета.

На повестке дня – презентация проекта застройки города Туркестан, а также обсуждение ситуации с изъятием земельных участков вокруг Мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

Представители Управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области и архитектор ТОО «Астана-генплан» презентовали, где будут расположены новый административный центр, жилые кварталы, торгово-развлекательные и спортивные объекты, места культурного отдыха и другие объекты.

Предпринимателей прежде всего интересовал вопрос, где можно будет разместить свой бизнес, а также условия размещения. Однако представители акимата объяснили, что пока не готовы на него ответить. При этом представители Палаты предпринимателей заверили что будут держать ситуацию на контроле и ежедневно отрабатывать ее совместно с акиматом.

По второму вопросу повестки дня, изъятие земель под государственные нужды, выступил заместитель акима города Туркестан Тажибек Мусаев. Он рассказал, как проходит процесс выкупа земель для сноса вокруг Мавзолея.

Конечно, освобождая место для зрелищного комплекса, властям придется столкнуться с определенными трудностями неизбежного «человеческого фактора». Хочешь-не хочешь, а все-таки не избежать сноса 129-ти жилых домов, расположенных напротив Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, чтобы вернуть эти земли в государственную собственность. Но без этого не обойтись, этого требует логика туристского назначения. Этно-парк со временем станет притягательным для туристов культурно-развлекательным центром.

Так, в соответствии с генпланом возле Мавзолея появится духовно-культурный центр. Его площадь составит 98 гектаров, на которых возведут 8 объектов, среди них: визит-центр, музей Яссауи и музей тюркского мира.

«Всего же планируется снести 168 объектов, из которых 154 жилые дома и 14 коммерческих объектов. Разъяснительные работы с их владельцами проводятся с прошлого года. На сегодняшний день освободить свои дома согласились 96 собственников, 35-ти из них выплачена компенсация в размере 399 миллионов тенге», -отметил Тажибек Мусаев.

Представители Палаты в свою очередь будут оказывать предпринимателям консультативную помощь и поддержку в случае возникновения судебных разбирательств.

Айкоз Сыздыкова