10 человек попали под следствие за самозахват земель в Шымкенте

В Шымкенте проводится работа по пресечению самозахватов, выявлению нецелевого использования и не освоения земельных участков в Абайском районе.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Абайском районе провели паспортизацию 1087 самозахваченных земель. Были освобождены 142 участка, незаконно застроенные нежилыми строениями.

«K уголовной ответственности привлечены десять лиц, незаконно продававшие земли, семь человек осуждены, по троим расследование продолжается», — отметили в прокуратуре Шымкента.

Созданы мобильные группы, осуществляющие еженедельный мониторинг с использованием дронов. Внедряется анализ самозахвата земель на основе спутниковых съемок АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» с применением искусственного интеллекта. За последние два года фактов незаконного захвата земель не зафиксировали.

Прокуроры выявили 10 коммерческих участков площадью 5,4 га и стоимостью 141 млн тенге, используемых не по целевому назначению. Приняты меры к их возврату государству.

Взыскано свыше 10 млн тенге выкупной стоимости 6 земельных участков. Также обеспечен возврат государству 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге.

«Работа в данном направлении продолжается», — подчеркнули в ведомстве.