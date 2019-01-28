Прокуратура города Шымкента подвела итоги работы за 2018 год.

24 января т.г. состоялось заседание коллегии прокуратуры города Шымкента по итогам 2018 года.

Отмечено, что деятельность надзорного органа направлена на выполнение поручений Главы государства и Генерального Прокурора по гуманизации уголовно-правовой сферы, цифровизации правоохранительной системы и предотвращениюпроблемных вопросов региона.

Так, в прошедшем году принятыми мерами по профилактике и предупреждению преступности достигнуто её снижениена19% (с 18,5 тыс. до 15 тыс.).

Пресечены факты незаконного вовлечения 19 граждан в орбиту уголовного преследования, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

По 14 делам, длительное время не находившим логического завершения, приняты окончательные процессуальные решения.

В сфере исполнения назначенных судом наказаний трудоустроено 612 осужденных или 81%.

В сфере экономических интересов государства в бюджет возмещен 1 млрд. тенге, возвращено 118,9 га земельных участковна сумму чуть менее 1 млрд. тенге.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности перед 2 тыс. работниками предприятий в размере 98 млн. тенге.

Проверками выявлен факт незаконного получения субсидий по госпрограмме в размере 201 млн.тенге крестьянским хозяйством «Ак-Сункар», в настоящее время проводится досудебноерасследование.

В рамках проведенной акции «Борышкер» с должников взыскано 26 млн. тенге, 82 автомашины водворены на штрафстоянку.

В Центре правоохранительных услуг правовая помощь оказана порядка 6 тыс. граждан, в том числе прокурорами -3 тыс.

По результатам рассмотрения 2477 обращенийвосстановленыправа более 350 граждан.

По итогам заседания даны указания по усилению надзорной деятельности и определены приоритетные задачи на предстоящий год.

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