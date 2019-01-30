В Астане дан старт успешной реализации одного из проектов «Цифрового Казахстана». Вслед за столицей функция по проверке подлинности больничных листов будет доступна по всей стране. Об этом рассказал заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» Алмаз Амирзинов, передает официальный сайт столичного акимата.

Напомним, в управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о совместном проекте, реализованном с АО «Астана Innovations» по внедрению QR-кодов в больничных листах. Нововведение обусловлено частыми случаями подделки больничных листов.

Теперь у работодателей появится возможность самостоятельно проверить подлинность выданного медицинского документа. Если он действительно зарегистрированный, то система покажет код идентификационного номера и данные больного.

Вместе с тем заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» Алмаз Амирзинов рассказал о том, что воспользоваться данной функцией могут и жители других городов Казахстана.

«Во всех регионах страны система QR-кода больничных листов уже внедрена, любой желающий может скачать приложение «Smart Astana» и использовать его для считывания кода. Для этого необходимо войти в приложение, навести на QR-код, затем на экране телефона будет выведена вся необходимая информация», — сообщил Амирзинов.

По его словам, с введением QR-кода сокращается риск фальсификации больничных листов и подделать его практически невозможно.

Кроме того, в медицинских учреждениях Астаны идет внедрение табличек с QR-кодами, размещаемых на кабинетах. Данное новшество дает возможность узнать, кто обслуживал заболевшего и выразить благодарность или недовольство работой врача.