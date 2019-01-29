В Казахстане спасли граждан Таджикистана и Узбекистана, которые застряли в мороз на дороге из-за поломки автобуса, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
Как уточняется, всего в транспортном средстве находились более 54 человек.
Автобус следовал из Туркестанской области в российский Екатеринбург и был вынужден сделать остановку на въезде в Петропавловск. В регионе в настоящее время бушуют морозы, а люди были одеты очень легко.
Сотрудники полиции помогли найти водителю мастера станции техобслуживания, объехать магазины запчастей.
Пассажиры были препровождены в съемный дом, где они в тепле дожидались окончания ремонта.
Патрули круглосуточно дежурили у автобуса, обеспечивая его сохранность. На следующий день отремонтированное транспортное средство смогло продолжить свой маршрут.