Полным ходом ведутся работы по очистке от снега автомобильной дороги КХ-56 областного значения.

Из-за резкой перемены погоды, выпадения обильных осадков и сильного ветра на территории Туркестанской области, в ряде районов Казыгуртский, Толебийский, Байдибекский и г. Кентау, (в горных районах) участились случаи закрытия автомобильных дорог областного значения.

По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, 25 единиц спецтехники и 30 работников ГКП на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» и субподрядчиков управления провели работу по очистке автомобильных дорог от снега.

Из снежных заносов спасено 25 легковых автомобилей, эвакуировано 30 пассажиров, оказавшихся на дороге. В том числе, временно приостановлено движение транспорта на трассе, соединяющей город Кентау и Созакский район, а именно КХ-56 областного значения КХ-56 «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган-Ащысай». На перевале «Ащысай», 10 единиц спецтехники и 20 рабочих ГКП «Оңтүстік жолдары и субподрядчика ТОО «Илдас» провели работы по очистке дороги от снега. В результате за трое суток уборки снега из снежных заносов спасено 16 легковых автомобилей, эвакуирован 21 пассажир, оказавшийся на дороге.

Вместе с тем, в связи с тем, что село Ащысай, относящееся к городу Кентау, находится в горной местности, в результате сильного снегопада, автомобильные дороги, расчищенные с помощью спецтехники, были вновь завалены снегом и закрыты. В настоящее время полным ходом ведутся работы по очистке от снега автомобильной дороги КХ-56 областного значения. Часть двухполосной дороги полностью очищена от снега, на некоторых участках движение транспорта организовано по одной полосе.