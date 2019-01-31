В Туркестане снимут сериал о Х.А. Ясави и фильм об Аль-Фараби

В Туркестанской области культурные услуги населению оказывают 678 учреждений культуры и искусства. Сред них них 387 библиотек, 251 клуб, 24 музея, 3 профессиональных театра, 7 парков, 2 центра, 1 областная филармония, 1 художественная галерея, учреждение «Оңтүстікфильм» и концертная организация «Туркестан сарайы».

Об этом акиму области Жансеиту Туймебаеву доложил исполняющий обязанности руководителя областного управления Асылхан Темирхан в ходе отчета о проделанной работе за 2018 год.

«В связи с передислокацией областного центра в город Туркестан 12 областных учреждений культуры и искусства переданы городу Шымкенту. Это 5 театров, 3 библиотеки, 2 культурных центра, 1 музей и 1 цирк. На укрепление материально-технической базы культурных учреждений области было выделено 117 млн 741 тыс. тенге. На эти средства приобрели автотранспорт, сценические костюмы и другое оборудование», — сказал А. Темирхан.

Исполняющий обязанности руководителя областного управления культуры и развития языков отметил, что в 2018 году в целях обеспечения доступа к произведениям отечественной и мировой культуры в регионе организовали 29 967 мероприятий. Мероприятия в основном проводились в рамках программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и были приурочены к 20-летию Астаны.

Кроме того, учреждение «Оңтүстікфильм» и киностудия «САҚ» реализовали ряд проектов в рамках программной статьи главы государства. В частности, были сняты анимационные фильмы «Ордабасы бірліктің туы», «Оксыз», «Туркестан», а также 10-серийный исторический сериал «Толе би».

В эфире местных и республиканских телеканалах состоялся показ анимационных фильмов «Күш атасы − Қажымұқан», «Киелі Казыгурт», «Отырарды қорғау», а также телесериала «Көне жетігенің сыры».

В этом году, в рамках статьи Главы государства «Семь граней Великой степи», планируется снять телесериал «Ахмет Ясауи», художественный фильм «Аль-Фараби» и анимационные фильмы «Камбар батыр», «Сауран қалашығы».

В свою очередь, выслушав отчет о проделанной работе, глава региона дал ряд конкретных поручений. В частности, аким области указал на необходимость организовать культурно-массовые мероприятия, направленные на реализацию статьи главы государства «Семь граней Великой степи» и превращению города Туркестана в духовный центр тюркского мира. Помимо этого, поручено издать книгу, где будут опубликованы исторические сведения и биография всех выдающихся личностей, захороненных возле мавзолея Х.А. Ясауи и история священного Туркестана.