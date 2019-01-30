Врачи Туркестанской области спасли пятилетнего мальчика, выпавшего из окна 5 этажа.

Об этом сообщил заместитель главного врача областной детской больницы Туркестанской области Болат Нускабаев. Мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и ребенок упал с пятого этажа многоэтажки,- рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Ребенка в бессознательном состоянии доставили в лечебное учреждение на машине скорой помощи в с многочисленными травмами: ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, многочисленные травмы головы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, множественные травмы тела. Врачи вывели из тяжелого состояния мальчика. Он находился в больнице более месяца.

“Ребенок был без сознания. Только на четвёртые сутки он пришел в себя. Почти 20 дней малыш находился в реанимации. Лечение прошло успешно, родители благодарны, ребенка выписали. У нас каждый год 3 — 4 таких случая бывает. Все живы, здоровы. Чаще всего несчастные случаи происодят в летнее время года, когда детей оставляют без присмотра. А в этот момент из-за жары окна открыты”, — рассказал заместитель главного врача областной детской больницы Туркестанской области Болат Нускабаев.

Все они произошли по одному и тому же сценарию – ребенок опирается на москитную сетку и падает вниз. Всем пострадавшим от двух до пяти лет. Малыши остались живы. И в этом случае ребенок остался в квартире без родителей.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, малыш остался жив. Как отмечает врач, специалисты оперативно сработали, приняв все необходимые меры.