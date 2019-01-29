Клиенты программы «7-20-25» проявили финансовую дисциплинированность, сообщает Ипотечная организация «Баспана».

Согласно анализу специалистов, по состоянию на конец января 2019 года отсутствуют факты просрочки ежемесячных платежей по ипотеке.

55 тысяч тенге в месяц платили в среднем казахстанцы в 2018 году. Общий объем ежемесячных поступлений от заемщиков составляет порядка 170 млн тенге.

Наиболее популярными остаются квартиры в ценовом сегменте от 8 до 14 миллионов тенге. Ежемесячный платеж за квартиру (при сроке кредита на 25 лет) стоимостью 8 млн тенге составляет 45 тысяч тенге, за квартиру стоимостью 10 млн тенге — 56 тысяч тенге, за квартиру стоимостью 12 млн тенге – 79 тысяч тенге.

Жители Астаны, участвующие в программе «7-20-25», в среднем имели доход 150 тысяч тенге на одного человека в семье в месяц, алматинцы 120 тысяч тенге в месяц, жители Шымкента 100 тысяч тенге в месяц. Средний ежемесячный доход жителей остальных регионов, купившие жилье в ипотеку составил 70 тысяч тенге.

Статистика доказывает, что некоторые утверждения, которые были опубликованы в ряде СМИ о необходимом для участия в программе минимальном ежемесячном доходе в размере 300 тыс. тенге являются недостоверными.

По состоянию на 28 января от казахстанцев принято 7949 заявок на получение займа на сумму 92 млрд тенге. Из них банками одобрено 4612 заявок на сумму 55 млрд тенге.