В Шымкенте вынесено судебное решение о доведении подростка до самоубийства.

Туркестанский областной Специализированный суд по делам несовершеннолетних приговорил виновного в доведении до самоубийства к трем годам лишения свободы.

По сообщению пресс-службы Туркестанского областного суда, рассмотрение дела заняло несколько месяцев. По решению суда подсудимый был признан виновным по трем статьям УК РК. Его осудили на три года лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности УИС, — говорится в приговоре.

Напомним, в прошлом году 10 февраля во дворе собственного дома повесился ученик 11 класса. В своей предсмертной записке он оставил список тех, кого считает виноватыми. Дело было возбуждено Каратауским отделом полиции. Подозреваемый был задержан. Дело рассматривал Туркестанский областной специализированный суд.

Напомним, что в июне прошлого года суд по делам несовершеннолетних вернул в прокуратуру дело в отношении 17-летнего ученика школы № 83, обвиняемого в вымогательстве и доведении до самоубийства своего одноклассника. Как тогда сообщил председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Канатбек Конырбаев, в материалах дела выявлены значительные нарушения процессуальных норм.

По делу проходили 20 потерпевших – все они ученики школы № 83, и по материалам дела оказались жертвами школьного рэкета.

Жанар Есенбекова