14 студенческих общежитий будет построено в Шымкенте. Расположатся они на 8 га в мкр Туран.

В них будет 5000 мест. Еще два общежития на 2000 и 500 мест планируют построить предприниматели. Уже заключены соответствующие договоренности.

Фармацевтическая академия планирует модернизировать одно из своих зданий и реконструировать его под общежитие на 450 мест.

Об этом сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов в ходе отчетной встречи перед населением о работе, проделанной акиматом в 2018 году.

В целом вопрос обеспечения общежитиями будет решен в 2021-2022 годах.