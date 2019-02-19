В Шымкенте сотрудники местной полицейской службы вышли в специальный рейд. Их цель — попрошайки, пристающие к людям на улицах и к водителям на дорогах.

В ходе профилактических мероприятий штрафом за попрошайничество в этом году наказали почти 200 человек.

Завидев людей в форме, маленькая попрошайка пытается затеряться среди автобусов. Оказалось, в одном из них девочку уже поджидают ее подельницы.

Вывести всю компанию из автобуса сотрудникам местной полиции не составило труда. Документов с собой у женщин с детьми на руках не оказалось, а девочку, которая прибежала к ним за помощью, по их словам, они видят впервые.

«Мы не попрошайки. А девочка эта вообще не наша. Паспорта??? Нет с собой», — пытаются убедить попрошайки сотрудников полиции.

Такой ответ полицию не устроил. Женщин забрали до выяснения обстоятельств. Специальные рейды по попрошайкам для сотрудников местной полицейской службы не в новинку. Их проводят периодически. Только за этот в ходе рейдов поймали 175 человек, которые считают своей работой стоять на улице с протянутой рукой.

Данабай Алиев, старший инспектор по особым поручениям: «Рейды у нас очень часто проходят. За прошлый год нами были пойманы больше полутора тысяч попрошаек. За этот незаконный вид деятельности по статье 449 предполагается штраф в размере 5 МРП».

К попрошайкам в почтенном возрасте полиция относится с уважением. Они не пристают к прохожим, а стараются действовать незаметно. Между тем на улицах активизировались так называемые благотворительные попрошайки. По словам сотрудников местной полиции, если их компания имеет регистрацию, то такой вид деятельности находится в рамках закона. Ну а на тех, кто за копейкой готов к прохожему и в карман залезть, сотрудники службы правопорядка рекомендуют жаловаться в опорные пункты.

Такое приравнивается к приставанию в общественных местах. Штраф за это составляет 5 месячных расчетных показателей.

Анастасия Новикова