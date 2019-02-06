За первый месяц 2019 года застройщики уже успели презентовать более 30 новых проектов жилых домов и комплексов по всему Казахстану. Наибольшее количество новых проектов сконцентрировано в Астане (14 новых проектов столичных ЖК).

Тем временем средняя стоимость кв.м. в остальных регионах республики выросла до отметки в 189 815.3 тенге за квадратный метр. Но если рассматривать цену на новую недвижимость отдельно по регионам, то в одних регионах цена растет, а в других наоборот — снижается.

На конец первого месяца нового года средние показатели цен на новые квадратные метры таковы:

Актау — 191 412.2 тенге за квадратный метр

Актобе — 165 947.8

Алматы —441 090.3

Астана — 327 809.6

Атырау — 266 875

Караганда — 230 196.1

Кокшетау —186 825

Костанай — 179 482.6

Кызылорда — 158 730.2

Павлодар —157 767

Петропавловск — 196 595

Семей — 142 500

Тараз — 130 090

Уральск —196 250

Усть-Каменогорск — 172 300

Шымкент —236 035.7

В Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Семее произошло снижение цен, относительно конца 2018 года, в Таразе и Кызылорде все осталось на том же уровне, а вот в остальных регионах средняя стоимость квадратного метра пока не сильно значительно, но все же выросла.

«Средняя цена» квадратного метра жилья вовсе не означает, что таковой она будет в понравившемся вам жилом комплексе. Она может быть как выше, так и ниже; квадратный метр в ней может как дешеветь, так и дорожать — это нормально. В статистическом данном анализе мы видим только общую картинку в целом издалека», ― отмечают эксперты.

Средние цены по классам жилья за январь

Средняя стоимость по классу жилья в Астане в январе 2019 распределилась таким образом, в сравнении с предыдущими ценами конца пришлого года:

IV класс – снижение до 238 320.1;

III класс – снижение до 273 797.4;

II класс – рост до 356 623.8;

I класс – рост до 493 488.7.

В Алматы ситуация такая:

IV класс – рост до 257 178.6;

III класс – снижение до 330 892.1;

II класс – снижение до 432 337.5;

I класс – снижение до 677 834.4.

Что ожидать на рынке в 2019

В Казахстане сохраняется высокий спрос на новую недвижимость, в некоторых ситуациях спрос растет и даже превышает предложение (как минимум недостаток квартир для реализации их по программе 7-20-25).