Президент Казахстана поручил построить арендное жилье для многодетных семей, передает Tengrinews.kz.

«Необходимо активизировать работу по обеспечению жильем и улучшению сферы образования и здравоохранения. Поручаю правительству построить в рамках программы «Нурлы жер» более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малобеспеченных семей из числа многодетных. На данные цели в ближайшие семь лет будет выделено дополнительно 50 миллиардов тенге ежегодно. Также следует повышать доступность приобретения жилья для многодетных и неполных семей, с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы.

Для этой категории граждан поручаю разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента через систему «Жилстройсбербанка». Но для этого ЖССБ нужны будут деньги, поручаю выделять ежегодно по 50 миллиардов тенге», — сказал Нурсултан Назарбаев на очередном, XVIII съезде партии «Нур Отан».

«Важнейшим приоритетами выступает доступ обеспечение всех жителей страны чистой питьевой и проведение масштабной газификации. На обеспечение водоснабжения, водоотведения поручаю дополнительно выделить 140 миллиардов тенге. (…) Это нам позволит решить проблему в этой сфере на 2,2 миллиона наших граждан. Поручаю также дополнительно выделить 140 миллиардов тенге на газификацию и электроснабжение. (…) Поручаю правительству предусмотреть для этих целей порядка 920 миллиардов тенге на 2019-2021 годы», — сказал Президент. В ежегодном Послании народу Казахстана 5 октября 2018 года

Глава государства отметил, что комфортность граждан заключается прежде всего в доступности жилья, красивом и безопасном дворе, удобном для проживания и работы населенном пункте и качественной инфраструктуре.

Президент поручил выделить жилищные сертификаты в размере 1 миллиона тенге на первоначальные взносы по программе «7-20-25» для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских. Также было поручено увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.