Сегодня в Туркестане впервые состоялся казахстанско-польский бизнес-форум: «Туркестан: новые возможности для польского бизнеса».

В составе польской делегации из 20-ти человек были предприниматели и представители компаний в сферах: экономики, сельского хозяйства, телекоммуникации и машиностроения. Возглавил делегацию Посол Селим Хазбиевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол РП в РК. Гости встретились с представителями бизнес-сферы Туркестанской области, — сообщает пресс-служба «Turkistan Invest»,

филиал АО «СПК «Туркестан».

В ходе форума, организованного филиалом АО «СПК «Туркестан» «Turkistan Invest», стороны обсудили создание совместных проектов, вопросы экспорта и импорта продукции. Еще на повестке дня стояли вопросы кооперации.

Юлия Городецкая, руководитель заграничного торгового офиса АО «Польское агентство по инвестициям и торговле»: «Данный бизнес-форум позволит сторонам укрепить позиции на рынке, наметить новые пути для развития между Польшей и Туркестанской областью. Казахстан, являясь своего рода «воротами» в Среднюю Азию, занимает важное место между Европой и Азией. Такое же место занимает и Польша на пути к Евросоюзу. Казахстан для Польши является важным партнером, в том числе, в инвестиционном отношении».

В ходе встречи прозвучали предложения по внедрению польских агротехнологий на территории Туркестанской области. В том числе, иностранные бизнесмены представили варианты бизнеса под ключ по розливу воды, молока и масла. Польские предприниматели отметили, что они не только обеспечат оборудованием, но и обучат персонал.

Нариман Ильясов, руководитель филиала АО «СПК «Туркестан» «Turkistan Invest»:

«Мы аграрный регион и нам нужны польские технологии, так как в настоящий момент они лидеры в АПК. У нас большой объем сельхозпродукции для переработки. Можем поставлять как в Китай и Россию, так и в Польшу».

Бизнес-форум завершился переговорами в формате B2B. В итоге, участники встречи договорились развивать отношения по ряду направлений и подписали соответствующие документы. Представители польской делегации выразили уверенность, что форум станет трамплином для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Стоит отметить, товарооборот между Польшей и Казахстаном составляет более 1 млрд. долларов США. В Казахстан Польша поставляет фармацевтическую, косметическую продукцию и сахар. В свою очередь, Казахстан экспортирует минеральную продукцию, уголь и пшеницу. На сегодняшний день в РК свыше 200 польских компаний.

Жанат Тохтарбай