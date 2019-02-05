В Шымкенте в межрайонном специализированном суде по уголовным делам продолжается процесс по обвинению бывшего начальника исправительного учреждения ИЧ-167/3 Айтжана Бакирова по нескольким статьям уголовного кодекса.

Согласно материалам уголовного дела в период с 2012-го по 2014 годы во время его руководства колонией, он похитил часть денежных средств, выделенных государством на нужды исправительного учреждения, а так же закрывал глаза на процветавшее в учреждении подпольное казино устроенное осуждёнными.

Заключенных, в первую очередь новичков из материально обеспеченных семей, попадавших в колонию, заставляли играть в карты на деньги. Такие игры проходили под сводами исправительного учреждения ночью раз в месяц. Значительная часть полученных таким образом денег шла на волю для финансирования криминальных сфер.

На суде свою вину бывший начальник колонии полностью отрицает. Сегодня на процессе отсутствовали адвокаты и часть свидетелей. Поэтому рассмотрение дела перенесено на 20 февраля.