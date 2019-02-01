Аким Туркестана поручил ограничить работу кафе и развлекательных заведений до 23 часов.

Так градоначальник решил бороться с преступлениями, которые совершают в общественных местах, передает Informburo.kz.

Около 40 кафе и другие развлекательные заведения в Туркестане должны завершать свою работу до 23.00. Такое поручение дал аким города Алипбек Осербаев на совещании с участием предпринимателей и участковых полицейских.

Градоначальник отметил, что в прошлом году в общественных местах города зарегистрировано 451 преступление. В том числе 219 уличных преступлений было совершено в ночное время с участием пьяных граждан.

«Никто не имеет права нарушать покой окружающих. Поэтому нужно навести порядок в этом вопросе. Например, в кафе «Эдем» есть деревянное двухэтажное летнее помещение. Кто гарантирует, что это не приведёт к человеческим жертвам?» – сказал Алипбек Осербаев.

Аким инициировал проверку работы городских кафе. В увеселительные заведения пойдут представители отдела предпринимательства и участковые инспекторы полиции. Будут проверять кафе на наличие лицензий для торговли спиртными напитками и на соблюдение требований о запрете на продажу спиртного несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года область заработала более 1 млрд тенге благодаря притоку туристов. К 2025 году власти Туркестана намерены увеличитьчисленность туристов до 5 млн человек.