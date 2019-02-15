В Туркестанской области всерьез взялись за борьбу с коррупцией.

«За последние полгода больше тысячи учителей устроились на работу через специальный сайт открытых вакансий. Это прозрачная процедура в обход руководства школ», — заявил глава региона Жансеит Туймебаев.

По словам акима, теперь директора школ не будут влиять даже на трудоустройство техперсонала. Их будет набирать независимая аутсорсинговая компания.

После критики президента Нурсултана Назарбаева летом 2018 года, когда он заявил, что в Туркестанской области даже технички дают взятки, чтобы устроиться на работу, чиновники, видимо, решили исправить ситуацию.