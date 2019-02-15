Астана кишит клопами. Паразиты кочуют из квартиры в квартиру, из дома в дом и селятся не только в трущобах, но и в новостройках. И причина тому – далеко не антисанитария, рассказывает Караван.

Рассадники нечисти

Пять квартир за шесть лет проживания в Астане сменила семья Еркебулана Идрисова.

Трижды из съемного жилья приходилось съезжать из-за клопов, которые просто жить не давали.

– Мои дети были постоянно покусаны, чесались, у сына развилась аллергия. Жена брезговала на кровать ложиться. И людей домой не пригласишь – стыдоба. Это был страшный сон! – с ужасом вспоминает мужчина.

Укусы постельных клопов действительно могут вызывать зуд, жжение, образование волдырей и расчесов. Обитают эти кровососущие в мягкой и корпусной мебели, в трещинах стен и потолка, за обоями, под плинтусами и в других укромных местах, они не боятся ни жары, ни холода. В поисках пищи они могут переползать на довольно большие расстояния. Их можно занести в жилье вместе со старой, даже антикварной мебелью, со строительными материалами, оставшимися после разрушения ветхих построек, с плотницким инструментом и много еще с чем.

В Астане клоповая проблема существует не первый год.

В 2017-м фото и видео с этими паразитами возмущенные жители города распространяли в соцсетях, в итоге акимату Сарыаркинского района пришлось собирать тематическое совещание. Кусали кровососы и волонтеров международной выставки ЭКСПО. А в начале 2018 года, когда клопы замучили студентов медакадемии, в ситуацию пришлось вмешиваться тогдашнему градоначальнику Асету Исекешеву. В департаменте охраны общественного здоровья города сообщили, что проблема не массовая, но взяли ее на контроль.

На дворе – 2019-й, а мерзкие кровопийцы продолжают одолевать астанинцев. Агентства недвижимости, которые занимаются арендой жилья, знают об этом не понаслышке.

– Клопы есть и в старых домах, и в новых, даже на Левом берегу – они везде. В неделю 2–3 квартиры таких у нас бывает, – рассказала “КАРАВАНУ” риэлтор агентства “Лидер” Гульназ Сандибаева. – Если говорят, что квартира с насекомыми, мы с такими хозяевами не работаем.

Клопы кусают, люди выселяются, мы должны предоставить им другую квартиру – зачем нам такие проблемы?

Мы говорим владельцам: вы дезинсекцию сделайте, мебель поменяйте, потом сдавать будем.

Чем травить изволите?

Сейчас в Астане работают десятки контор, специализирующихся на выведении паразитов. Но, как выяснилось, потравить – еще не значит избавиться от них. Эффективность процедуры зависит от многих факторов, начиная с качества используемых препаратов. А их сейчас никто не отслеживает, говорит Раушан Казбекова, директор ТОО “ЦентрГорДез”, которое занимается истреблением клопов и прочей домашней нечисти.

– СЭС, к сожалению, ничего не делает. У меня раньше было ИП, его никто не проверял, сейчас открыла ТОО, тоже никто не проверяет. Всё на совести руководителя, – рассказывает Раушан. – Например, в Мангистау беда случилась, люди погибли. Почему там применяли препарат, который вообще не разрешен к использованию в жилых помещениях? Они же таблетки использовали, которые выпускают газ!

– То есть все, кто заказывает эту услугу, находятся под угрозой отравления?

– По идее – да. Потому что контроля хорошего нет. Я в Астане обзваниваю конкурирующие фирмы, представляясь клиентом, спрашиваю, чем травят. Они называют нормальные препараты, которые разрешены к использованию в жилых помещениях. Говорят, например, что используют препарат “Конфидант”. Потом спрашиваю у самих клиентов: а запах был после обработки? Говорят, был и сильный, месяц не уходил. Но этот препарат не имеет запаха! То есть фирмы лукавят, называя этот препарат, потому что литр его стоит аж 23 тысячи тенге.

– Но результат-то от такой дезинсекции есть?

– Его зачастую нет. Нередко нас вызывают после того, как в квартире уже сделали несколько обработок. В неделю 3–4 таких объекта. Люди звонят: “Мы не верим уже дезинсекторам, все нас кидают”.

Кинуть клиента

Случаются и другие неприятные истории, говорит Раушан Казбекова.

Пострадавшие от клопов делают заявку на дезинсекцию, в компании берут деньги, обещая скидку на вторую обработку, а в итоге пропадают.

– Допустим, стоимость одной обработки 50 квадратов – 10 тысяч тенге. Чтобы вытравить клопов, нужны две процедуры с интервалом в одну неделю. В компании говорят: первая обработка будет стоить 12 тысяч, а вторая – 3 тысячи. А в итоге на вторую вообще не приходят. Такие варианты тоже бывают, – отмечает предприниматель и добавляет: – Для эффективной борьбы с клопами нужен индивидуальный подход к каждому объекту.

Если они под плинтусами сидят, нужно вскрывать полы. В другой квартире, возможно, придется снимать натяжные потолки.

То есть нужно находить очаг и там тщательно протравливать. Но далеко не все компании это делают.

Мебель с начинкой

Если клопы завелись в матрасе или диване, эти предметы лучше выбросить, потому что вывести этих насекомых из мягкой мебели очень сложно. И здесь, говорит Раушан Казбекова, таится большая опасность.

– Люди выкидывают диван, а его с мусорки тут же кто-то к себе домой забирает, и клопы осваивают новую территорию. Помимо этого зараженную мебель могут забрать на переделку.

Наш дезинсектор видел, как за диваном, который выкинули клиенты, приехали те, кто делает мягкую мебель.

Они не берут обивку, а только деревянные детали. Но в них тоже могут находиться личинки клопов, поэтому в такой мягкой мебели эти насекомые тоже могут находиться, – отмечает дезинсектор.

В прошлом году дело о кровососах в Астане дошло до суда. Женщина купила в торговом центре диван и два кресла, а спустя время обнаружила в них ползаю­щий “сюрприз”.

Специалисты подтвердили, что насекомые были завезены вместе с предметами интерьера, и Сарыаркинский районный суд защитил интересы покупательницы.

– А еще начиненные клопами тахты и матрасы продают через Интернет. С мягкими игрушками то же самое. Всё это кочует из дома в дом, и получается замк­нутый круг, – огорчается Раушан Казбекова.

Решить проблему могла бы утилизация мебели и игрушек, зараженных кровососущими, считает она.

– Есть люди грамотные, которые понимают и хотят, чтобы к ним приехали, всё это упаковали, вывезли и сожгли. Была бы в Астане какая-то служба, которая занималась бы выво­зом этих диванов, матрасов… Но такого у нас, к сожалению, нет, – констатирует дезинсектор.

Между тем наличие клопов в доме – совсем не подтверждение антисанитарии в нем. Принести этих паразитов можно откуда угодно.

– Никто сейчас не защищен от того, чтобы их подхватить, – заверяет Раушан. – В тренажерных залах, к примеру. Элементарно: я хожу в фитнес-зал, рядом кто-то переодевается, у кого дома клопы, – всё! Он перебежал на мою одежду, я домой принесла. Но узнаю о том, что у меня дома появилась живность, только через 2–3 недели.

Травить клопов, а не людей!

Справедливости ради, отметим, что клопы – беда не только Астаны.

В 2012 году настоящее нашествие кровососов пережил Актау.

В 2013-м тревогу били искусанные жители южной столицы.

В 2014 году колонии этих паразитов осаждали Шымкент.

В 2016-м массовый набег кровососов наблюдался в Мангистауской области, проблему охарактеризовали как эпидемичную. В департаменте по защите прав потребителей тогда заявили, что в результате самостоятельной обработки квартир против бытовых клопов в некоторых случаях имелись факты тяжелого отравления с летальным исходом среди детей.

В ноябре 2018 года дезинсекция стала причиной гибели двух человек в Мунайлинском районе Мангистауской области: после обработки помещения скончались молодая женщина и девочка.

Трое отравились, но остались живы. Как выяснилось, препарат, который применили для обработки жилого помещения, предназначен был для использования в сельском хозяйстве.

В январе 2019-го трагедия случилась в Актау.

Там шестилетний мальчик умер в результате уничтожения клопов в соседней квартире. Еще двое детей из этой же семьи попали в больницу с токсическим отравлением ядовитым газом.

И пока используемые в дезинсекции средства никто не конт­ролирует, пока на этом рынке нет порядка, нет и гарантии, что список жертв борьбы с домашними насекомыми не будет продолжен.