В связи с проведением внеплановых работ сайты государственных органов будут недоступны с 16 по 17 февраля, сообщает Sputnik.
В Казахстане временно ограничат доступ к двадцати сайтам ведомств, сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).
Специалисты НИТ объясняют данную меру возникшими внеплановыми работами на телекоммуникационном оборудовании. Известно, что профилактическое мероприятие проведут с 21:00 часов субботы до 13:00 часов воскресенья.
Представители АО «Национальные информационные технологии» на своей профильной странице в Facebook опубликовали список сайтов, чья работа будет прекращена в эти выходные:
Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;
Портал «Электронного Правительства»;
Платежный Шлюз «Электронного Правительства»;
Национальный Шлюз Республики Казахстан;
Внешний Шлюз «Электронного правительства»;
Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;
Единая информационная система обязательного технического осмотра;
Государственная база данных «Е-лицензирование»;
Портал «Открытого Правительства»;
Сервисный программный продукт «Маркировка товаров»;
Сервисный программный продукт База «Монополист»;
сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;
сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
сайт Конституционного совета Республики Казахстан;
сайт Верховного Суда Республики Казахстан.
Представители акционерного общества принесли гражданам свои извинения в связи с причиненными неудобствами.