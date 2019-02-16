В связи с проведением внеплановых работ сайты государственных органов будут недоступны с 16 по 17 февраля, сообщает Sputnik.

В Казахстане временно ограничат доступ к двадцати сайтам ведомств, сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Специалисты НИТ объясняют данную меру возникшими внеплановыми работами на телекоммуникационном оборудовании. Известно, что профилактическое мероприятие проведут с 21:00 часов субботы до 13:00 часов воскресенья.

Представители АО «Национальные информационные технологии» на своей профильной странице в Facebook опубликовали список сайтов, чья работа будет прекращена в эти выходные:

Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;

Портал «Электронного Правительства»;

Платежный Шлюз «Электронного Правительства»;

Национальный Шлюз Республики Казахстан;

Внешний Шлюз «Электронного правительства»;

Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;

Единая информационная система обязательного технического осмотра;

Государственная база данных «Е-лицензирование»;

Портал «Открытого Правительства»;

Сервисный программный продукт «Маркировка товаров»;

Сервисный программный продукт База «Монополист»;

сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;

сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;

сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

сайт Конституционного совета Республики Казахстан;

сайт Верховного Суда Республики Казахстан.

Представители акционерного общества принесли гражданам свои извинения в связи с причиненными неудобствами.