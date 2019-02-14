Шымкент очень не любит осадки. Особенно дождь и мокрый снег. Именно такая погода портит шымкентцам не только настроение, но и вредит их здоровью.

Дождь вперемежку с талой водой вызывает подтопление улиц, не Венеция, конечно, но жителям приходится приноравливаться к бурным потокам, глубоким лужам и коварным препятствиям.

Сегодня, 14 февраля именно такой день: мокрый, противный и непредсказуемый: сотни горожан добрались к месту работы с промокшими ногами, в грязной одежде, так как спешащие по делам автомобилисты окатили их с головы до ног, да и сами авто плыли по улицам, словно амфибии.

Ирригационные системы опять не справились. Но такая ситуация для мегаполиса — стандарт. Проблему обещают решить и есть надежда, что когда — нибудь это произойдет.

А по данным синоптиков, сегодня ожидается +5..+3 °C, дождь со снегом, туман, легкий ветер. Завтра: 0..+7 °C, без осадков, туман, легкий ветер.