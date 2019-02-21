80 тысяч выпускников подали заявки на участие в мартовском ЕНТ, сообщается на сайте Национального центра тестирования, передает Informburo.kz.

Из них 62,7 тысячи человек будут сдавать тестирование на казахском, 17 тысяч – на русском и 278 – на английском языках. В январе ЕНТ на английском языке сдавал всего 61 участник.

Весеннее ЕНТ продлится с 24 по 29 марта. Приём заявлений на участие в мартовском ЕНТ принимались с 1 по 15 февраля в 154 пунктах проведения тестирования.

По итогам январского ЕНТ 69% участников преодолели пороговый уровень (50 баллов), не преодолели – 10 675 человек или 31%.

По итогам зимнего ЕНТ два ученика из города Кентау Туркестанской области показали лучшие результаты во время тестирования на английском языке. Им выделили гранты на учёбу за рубежом.

С 2019 года ЕНТ в Казахстане проводится четыре раза в год. Чтобы претендовать на грант, документы нужно сдавать на тестирование, которое будет проходить в июне-июле.