Домашние тираны активизировались в стране. За последние три года случаев семейно-бытового насилия стало в три раза больше.

Количество преступлений в отношении женщин и детей увеличилось на треть! Женщин третируют мужья, свекрови и родственники. В общественном фонде «НеМолчиКЗ» бьют тревогу. Помочь жертвам домашнего насилия — ни в Шымкенте, ни в Туркестанской области — некому!

«Украл замуж, издевался 4 года, я спрашиваю — ну в полицию вы обращались? Сначала они боялись обращаться, потом три заявления написали, и ни одно по одному из них даже не началось следствие. О чем это говорит — не обеспечивается должной защитой женщина. Правовое государство у нас только на бумажке, но его нет в реальности», — уверена Алиса МАСАЛЕВА, автор проекта «Не проходите мимо».

Активисты решили открыть филиал фонда — он будет носить название #НеМолчиЮг. Но этого мало! Законопроект о семейно-бытовом насилии бурно обсуждается в социальных сетях и он, по мнению обществеников, требует доработки. Общественники написали письмо главе государства.

«За эти годы декриминализованы побои и статья ушла в Административный кодекс. То что выросло количество бытового насилия, мы это связываем с декриминализацией. Только вдумайтесь, 13 фактов о легком вреде здоровья, больше шести тысяч побоев. Это первый признак того, что декриминализация пошла во вред», — уверена Дина ТАНСАРИ, президент общественного фонда #Не МолчиKZ.

В стране от домашнего насилия ежегодно умирают 400 женщин. В пугающей статистике: 372 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 327 — средней тяжести, почти 7 тысяч фактов побоев, ещё 13 тысяч — нанесения легкого вреда здоровью. «Легкими(!!) побоями» считаются избиения, после которых жертва лечилась не меньше трех недель! Только вдуматься! Столько времени в больнице пострадавшая может находиться с сотрясением мозга, переломами, ножевыми ранениями, ушибами внутренних органов.

«Одно из сообщений, которое мы делаем президенту Казахстана, это чтобы работу проводили и акиматы. Если например, где то в районе аким скажет всем, что он будет заступаться за каждую женщину, ребенка, старика, который страдает от бытового насилия, его побоятся, к нему прислушаются. Надо чтобы не только верхи но и низы подключались к этой работе. И у нас снизится уровень насилия», — говорит Дина ТАНСАРИ, президент обющественного фонда #Не МолчиKZ .

Общественники решили провести анонимный онлайн-опрос на своих страницах в социальных сетях. Он разработан для тех, кто не понаслышке знает о семейно-бытовом насилии. Результаты исследования опубликуют 8 марта — в День борьбы женщин за свои права, который превратился просто в Женский день.