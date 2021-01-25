Женщины и несовершеннолетние ежедневно становятся жертвами преступлений сексуального характера.

Об этом заявил на заседании Коллегии МВД по итогам года министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Он поручил обеспечить специализацию следователей, занимающихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подготовку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.