Громкое избиение произошло в Шымкенте. На женщину напал бывший гражданский муж и избил …. молотком. Удары мужчина наносил с особой жестокостью.

Проблему подняли общественники, после того как к ним обратились родные пострадавшей. По их словам, бывший муж и раньше избивал женщину, но дело до суда так и не дошло. Они боятся, что и в этот раз преступление сойдет с рук тирана.

«Это бывшая супруга, которая разошлась, ушла от этих побоев, от этого бесконечного издевательства. Это не первый раз. До нового года он нападал на нее с кочергой, повредил ей руку, она лежала в больнице с тяжелыми травмами. Но и в тот раз дело до суда не дошло, там один участковый старается его выгородить. Сейчас побои сильные, и они побоялись, что дело вновь не дойдет до суда, и мы уже включились помогли», — говорит Дина Тансари, руководитель фонда помощи жертвам насилия «НеМолчи.KZ».

Соседи женщины говорят: она действительно ушла от мужа на съемную квартиру. Они не видели ее некоторое время, и даже с первого взгляда не признали на фото с кровоподтеками и ссадинами.

«Я ее хорошо знаю, у нее трое детей, она от мужа ушла, на квартире жила, наверное, обижал, что она уходила от него», — говорит соседка.

Бывший сожитель задержан. В департаменте полиции уверяют — в этот раз наказания изверг не избежит. Досудебное расследование началось по статье «Истязание».

«По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Истязание». Назначены соответствующие экспертизы. Мы назначили медицинскую экспертизу, и если он регулярно избивал, следы же остаются и это покажет. Это будет дополнительно квалифицироваться. Если сильные побои будут на ее теле, то по другой статье будем квалифицировать», — рассказал Даулеткельды Абдраманов, начальник следственного управления ДП г. Шымкента

Проведут ли проверку в отношении участкового, который, по словам общественников, прикрывал тирана, пока неизвестно. Если вину мужчины докажут, ему пока грозит до двух лет лишения свободы. Дело могут переквалифицировать, на какую статью, покажет следствие.

Анастасия Новикова