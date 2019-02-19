Уважаемые жители Шымкента! Городское управление занятости и социальной защиты полностью опровергло информацию о том, что «материальная помощь многодетным матерям будет оказана 8 марта» и которая активно обсуждается в социальной сети.

Поэтому мы предупреждаем, что мошенники дезинформируют людей для личной выгоды.

Специалисты просят вас быть предельно внимательными и не распространять ложную информацию.

Официальная информация, распространяемая государственными органами, будет публиковаться на официальных сайтах или распространяться через официальные средства массовой информации.