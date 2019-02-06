Жители Шымкента спешат оплатить коммунальные услуги. Традиционно первыми за потребленные газ, воду и свет рассчитывается старшее поколение.

Новость о снижении тарифов для многих пенсионеров стала настоящим откровением.

Алия Болаткызы жительница г.Шымкента:»Я задолжала за тепло. Пришла оплатить и узнала, что тарифы снижены. Если в прошлый раз я платила свыше 3 тысяч, то теперь 2 тыс. 500 тенге. Эта ощутимая поддержка для семейного бюджета!»

Аскар Булешов, начальник отдела ГКП «Куатжылуорталык-3″:» Да, действительно, тариф на тепло снизился на 22 процента. Если 67.728 потребителей платили в прошлом году по 142 тенге 31 тиын, то с 1 января 2019 года по 110 тенге за квадратный метр».

Поручение главы государства снизить тарифы на коммунальные услуги одним из первых выполнил водоканал Шымкента.

Жанатбек Турдалиев заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы -Маркетинг»:» Согласно поручению Президента, мы не только снизили тариф на 10 процентов, но и изыскали возможность поднять заработную плату работникам на 10 процентов. Это было не просто. Помогли внутренние резервы».

Тарифы на все коммунальные услуги снизили в Шымкенте после внеплановой проверки Департамента по регулированию естественных монополий. Специалисты устроили ревизию в трех крупнейших компаниях и выявили нарушения в порядке тарифообразования. Были подтверждены факты необоснованного завышения показаний за газ и начисления платы за тепло. После проверки тарифы снизили 12 монополистов.

Житель Шымкента:»Приходит квитанция, сразу иду платить. Не смотрю, что там, как начислено. Я живу один. А вот многодетные семьи , наверное, ощутили снижение тарифов».

Шынар Оразова