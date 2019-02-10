2019 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2019.

Благоприятные дни для посадки рассады в 2019 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2019 году благоприятные дни

6-8, 11-13, 15-18, 23-26 февраля.

8-12, 15-19, 23-26 марта.

1-4, 6-9, 11-13, 15-17, 20, 21, 24-26 апреля.

3, 4, 8-14, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 мая.

5, 6, 13-15 июня.

Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2019 году

6-8, 11-13, 20-25, 28 февраля.

8-12, 15-20, 23-25, 27-29 марта.

1-4, 6-9, 11-13, 20, 21, 24-26, 29, 30 aпpeля.

3, 4, 8-10, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 мaя.

5, 6, 13-15, 18-20 июня.

Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2019 году

6-8, 15-17, 23-25 февраля.

8-12, 15-17, 27-29 марта.

6-13, 15-18, 24-26, 29, 30 апреля.

1-4, 8-10, 12-14, 17, 18, 21-23, 26-31 мая.

5, 6, 9-15, 22-25 июня.

10-12, 20-22, 29-31 июля.

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни и арбузы на рассаду в 2019 году лучше всего сеять в следующие периоды

15-17, 23-25 февраля.

15-19, 23-25, 27-30 марта.

6-9, 11-13, 20, 21, 24-26, 29, 30 апреля.

3, 4, 8-10, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 мая.

5, 6, 13-15, 18-20 июня.

Календарик на 2019 год с (не)благоприятными днями посадки

Такой календарик удобно иметь всегда под рукой, например, в тетради для записи садово-огородных работ. По нему можно не только определиться с датой, но и выбрать день посадки. Разными цветами в нем обозначены неблагоприятные для работы с растениями дни Новолуния и Полнолуния, а также лучшие дни для посадочно-посевных работ. Кругами ⊗ ⊗ выделены дни Новолуния и Полнолуния, когда растения трогать не стоит. Зеленые дни — благоприятные для работ с растениями, красные — дни, когда сажать и сеять не стоит. Условные обозначение есть также внизу таблицы.

Как выбрать семена для рассады

Одним и важнейших факторов, которые оказывают огромное влияние на урожай — это качество семян. Но сложность заключается в том, что не сразу можно разобрать какие хорошие, а какие нет. У каждого огородника есть свои секреты, мы же поведаем вам еще несколько хитростей.

Купить можно семена и в супермаркете, и в специализированном сетевом магазине, и даже на рынке. У каждого свои преимущества и недостатки, но главное — это отзывы о товаре и продавце. Можно узнать у знакомых дачников, а можно посмотреть и в интернете, а лучше и все сразу.

Но даже и с хорошими отзывами бывают промахи и можно попасть на некачественный продукт. Чтобы избежать такой участи, будьте внимательны и учитывайте следующие факторы:

покупайте только в проверенных вами местах, и даже если открылся другой магазин, где дешевле, не стоит рисковать. Если же вдруг вы решите купить дорогие семена в магазине, то обязательно сохраните чек, чтобы в случае брака вернуть их.

перед покупкой обязательно проверяйте сертификаты качества. И забудьте о стеснении и неудобстве. Помните, что это ваше законное право.

Не забывайте и об изучении информации, которая указана на упаковке:

Смотрите не только на срок годности и условия хранения, а читайте и то, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание и на срок созревания, в этом случае лучше отдать предпочтение ранним срокам.

Обозначения на упаковке тоже вам могут быть полезными. F1 — гибриды первого порядка, а F2 — это гибриды второго порядка. Не пугайтесь этим названиям, ведь гибриды ничего страшного в себе не несут. Это хоть и искусственно выведенные семена, ничего общего с генно-модифицированными продуктами не имеют. Более того, такие семена дают отличный урожай и устойчивы к болезням. Однако на следующий год с них семена не соберешь.

Чтобы не попасть на уловку производителей, знайте, что иногда высокая стоимость семян не оправдана. Таким примером служат дражированные семена или семена на ленте. Они хоть и облегчают посадку, но их цена порой значительно завышена.

Закаливание и посадка семян рассады

Дражированный семена не нуждаются ни в какой предварительной обработке перед посадкой. А вот обычные семена лучше перед посадкой закаливать. Это вам обеспечит хорошую всхожесть, защитит от вредителей и болезней, а также увеличит устойчивость перед погодными условиями.

Закаливают семена томатов, огурцов, перцев, кабачков. Их нужно на 5 -7 часов замочить до набухания при температуре 20 градусов, а затем на 6 часов положить в холодильник (не в морозилку!), и так делать пять дней подряд.

Вместо этого семена можно, наоборот, прогреть в духовом шкафу — при температуре не выше 60° в течение трех часов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву — каждый дачник выбирает свой. Если вы отказались от закаливания семян, не забудьте перед посевом их замочить на ночь в воде, чтобы ускорить проклевывание семечка.

Почва может быть покупной, или своей, согласно мнению многих опытных дачников это не так важно. Но и в первом, и во втором случае необходимо её тщательно проверить на наличие различных мелких растений, их быть не должно. А перед тем, как высаживать рассаду, необходимо подготовить почву. Поместите её в широкую емкость, полейте кипятком с марганцовкой и оставьте так на 3-4 дня.

Высадку семян стоит осуществлять следующим образом:

Некоторые огородники высеивают семена в обычный грунт, в пакеты из-под соков. Можно использовать также стаканчики из-под йогуртов, торфяные горшочки или кубики.

В стаканчик необходимо сажать максимум 2-3 семечка, а иначе можете сделать только хуже.

Подкормку начинать лучше через месяц. Для этого используйте жидкое комплексное удобрение.

Почву засыпать лучше не доверху, а оставлять 4-5 сантиметров от края и по мере роста добавляйте землю.

Уход за рассадой и высадка в грунт

Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные.

Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как “черная ножка”, посыпьте почву золой.

Не забывайте только поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды.

Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно.

Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.