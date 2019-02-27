Казахстан стал больше импортировать одежды из Узбекистана. Это выяснили эксперты Палаты предпринимателей, изучив данные Комитета государственных доходов.

Если опираться на официальную статистку, то в прошлом году из Узбекской Республики было завезено более 10 тысяч тонн одежды. Сумма превысила 18 млн долларов США, сообщает телеканал Астана.

В 2017 году это показатель был на уровне девяти с половиной тысяч тонн. В денежном выражении, это более 19 миллионов долларов. Больше всего Узбекистан поставляет на казахстанский рынок нижнее бельё. 60 процентов от общего объёма завозимых вещей. В беседе с нами эксперты отметили, что отечественные производители не выдерживают конкуренцию по цене. Одежда, производимая в Узбекистане, почти на 40 процентов дешевле казахстанской, — пояснили в палате предпринимателей Шымкента.

Бауыржан Бердалиев, эксперт палаты предпринимателей Шымкента: Мы этот вопрос тоже поднимали на Правительственном уровне, чтобы и у наших производителей тоже были какие-то льготы. По энергоносителям предоставляли какие-то льготы. Это вопрос мы прорабатываем с Правительством.