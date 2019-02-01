В 2018 году зафиксирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в Атырауской области на 39,6%, г. Алматы на 33,5%, в Кызылординской, Мангистауской областях и г. Астана на 18%, Акмолинской и Актюбинской областях на 11%, Туркестанской области на 7,8%.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев дал поручение разработать список предметов, запрещенных к проносу в школы, сообщает BNews.kz. Об этом он заявил на внеочередном заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК.

Также он поручил обеспечить постоянное присутствие школьных инспекторов в школах через электронную систему контроля. Министр дал задание регионам, эффективно реагировать на каждый случай.

«Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по профилактике преступности среди детей. Поручаю утвердить перечень предметов, которые необходимо запретить вносить в школу и предусмотреть ответственность родителей. Регионам обеспечить безопасность детей и экстренно реагировать на каждый случай», – отметил Ерлан Сагадиев.

Как отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, по сравнению c 2017 годом наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в Атырауской области на 39,6%, г. Алматы на 33,5%, в Кызылординской, Мангистауской областях и г. Астана на 18%, Акмолинской и Актюбинской областях на 11%, Туркестанской области на 7,8%.

По итогам заседания МОН РК выработал следующие рекомендации для акиматов областей, городов Астана, Алматы и Шымкент:

1) принять меры по активизации взаимодействия организаций образования с родительской общественностью через проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;

2) проводить информационные кампании, направленные на повышение уровня информированности детей и родителей по вопросам формирования законопослушного поведения, нулевой терпимости к правонарушениям, устойчивого психологического здоровья у детей, а также по повышению уровня правовых знаний детей и родителей;

3) рассмотреть возможность проведения кампании, инициированной ЮНЕСКО «Учиться в безопасности»;

4) с привлечением неправительственных организаций в рамках государственного социального заказа предусмотреть выделение финансовых средств из местного бюджета на реализацию проектов по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

5) осуществлять мониторинг и анализ фактов насилия, суицида и правонарушения среди несовершеннолетних;

6) принять меры по социальной адаптации и жизнеустройству несовершеннолетних, вернувшихся из организаций образования для детей с девиантным поведением, с особым режимом содержания и воспитательной колонии;

7) принять меры по развитию скаутского и волонтерского движения с привлечением детей, склонных правонарушениям и детей из социально-уязвимых семей;

8) принять меры по обеспечению занятости детей дополнительным образованием, спортивными секциями.