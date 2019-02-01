Редакция получила официальный ответ из акимата Туркестана по материалу, опубликованному на информационном портале «В Туркестане едва не снесли дом, в котором находились люди».

«30 января 2019 года был опубликован материал «В Туркестане едва не снесли дом, в котором находились люди» на информационном портале Оtyrar.kz.

В доме 12/1 по улице Рабига Султан бегим города Туркестана жили квартиранты, которые не были прописаны в данном объекте. Законный владелец Мухамеджан Омаров дал согласие на снос дома. Территорию в 6,3 сотки вместе с домом барачного типа оценили в 9 млн. 656 тысяча тенге. Деньги выплачены.

Со своей стороны законный владелец заранее предупреждал квартирантов о сносе дома.

Кроме того, 29 января 2019 года, когда начали сносить соседний дом по адресу Р. Султан Бегим 12/2 (хозяйка Оглай Аллабергенова, ее дом был оценен 11 млн. 392 тыс. тенге, деньги были перечислены), предупредили и жителей дома 12/1.

Квартирантам данного объекта со стороны акимата города Туркестана была оказана финансовая помощь для переезда в другое жилье. Но, проживавшие квартиранты совместно с соседями, усугубляя ситуацию, пригласили телеканал Otyrar, сняли происходящее на сотовые телефоны и выложили видеоматериал в социальные сети.

В ходе съемок телеканала, мать Жандоса Нарымбая Алимгалиева Жанар (квартиранты) 1968 г.р. вызвала скорую помощь, ссылаясь на повышение давления. После она уехала в больницу вместе с врачами, но по дороге в больницу добровольно покинула машину медицинской скорой помощи.

Рабочая группа во главе с заместителем города Туркестана Т.Мусаева провела разъяснительные работы с квартирантами дома 12/1 по улице Рабига Султан бегим города Туркестана.

На сегодня дома по адресу Р. Султан бегим 12/1, 12/2 полностью снесены и акиматом города строительные материалы были доставлены по адресу, указанному владельцами», — сообщает пресс-служба акима города Туркестана.

Со своей стороны считаем, что по всем правилам при сносе необходимо удостовериться в том, что в помещении нет людей. Ведь тем, кто сносит, не составит труда обойти помещения и убедиться в том, что никого в них нет. А уж после этого сносить постройки.