На международной трассе Западная Европа-Западный Китай в Туркестанском направлении произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Есть погибшие.

В ночь с 18 на 19 февраля по трассе с небольшой скоростью, так уверяет водитель грузового автомобиля, двигался большегрузный Камаз. Неожиданно водитель почувствовал, как сзади в его грузовик что-то сильно ударило. Он вышел из машины и увидел, что под Камаз влетел автомобиль «Мазда». На место происшествия первыми прибыли медики, которых вызвал шофер грузовика, но они могли только констатировать смерть водителя и пассажира легковой автомашины.

Их тела пришлось с большим трудом извлечь спасателям, прибывшим на место аварии. Из-за ДТП на трассе образовалась пробка и машинам пришлось ехать в объезд.

После эвакуации искореженного автомобиля движение было восстановлено.

В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели. Заведено уголовное дело по ст. 345 УК РК.