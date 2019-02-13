Нехватка женского населения приведет к уничтожению наций – Назарбаев

Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что снижение рождаемости девочек в будущем скажется на уничтожении целых наций. Свое мнение он выразил на встрече с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Государства, где рождается мало девочек – у этих стран нет будущего. Это просчитано. Сегодня в Китае на 60 миллионов мужчин больше, чем женщин. Их мужчины выезжают в другие страны, чтобы найти себе пару. Чем меньше женщин в государстве, тем больше уничтожается нация», – заявил Елбасы.

«Уйдут те, у кого рождается мало девочек. Трудно об этом подумать, но это точно подсчитано. Давайте беречь девочек», – подчеркнул Назарбаев.

Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» стартовал в 2017 году. Отбор для второго этапа проходил в течение 2018 года и состоял из трех.

Отметим, что проект «100 новых лиц Казахстана» реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру».