Для кого как, а для меня первая примета весны – желание сделать новую стрижку. Ну или хотя бы состричь челку и подравнять концы. Признаюсь, иногда меня так и тянет постричься совсем коротко, да так и ходить, взъерошив волосы руками. Но голос разума (или это просто боязнь перемен) все время останавливает. И все же я иду стричься – совсем скоро весна.

Все модные издания твердят, что в этом году стрижки возвращаются на пик моды. А длинные волосы постепенно уступают им первенство. И все же каждой девушке или женщине самой решать – какой длины должны быть ее локоны. Но если вы все же решили постричься, то весна – самое для этого время. Когда наконец снимаются шапки и капюшоны, и ничего уже не помнет вашу прическу.

Иногда кажется, что в моде уже не осталось ничего нового – это касается и одежды, и обуви, и волос. Меняются детали, но основа остается. В этом сезоне самые модные стрижки будут делаться на основе каре, боба и ультракоротких гарсона и пикси. Все это мы уже проходили и не раз. Но, как всегда, стилисты добавили кое-какие изюминки в прически.

Об этом мы беседуем с мастером Еленой, которая внимательно присматривается к моим волосам. Она знает их, как свои. Не удивительно – вот уже несколько лет я стригусь только у этого мастера. Почему? Да потому, что не люблю колдовать с укладками, а Лена умеет постричь меня так, чтобы волосы сами лежали как надо.

«Сегодня во все классические стрижки – те же самые каре, боб – ворвалась асимметрия в форме косых длинных челок на одну сторону, – рассказывает мой парикмахер. – Сама стрижка может быть короткой, иногда очень короткой, а челка оставляется длинной и укладывается на одну сторону. Можно, конечно, и на прямой пробор ее уложить, но это будет не так эффектно. Однако, опять же – исходите из того, что вам к лицу».

Лена щелкает ножницами над моей головой: «Ну что, попробуем?» Я зажмуриваюсь и… машу головой – нет, не в этот раз. И ругаю себя при этом – трусиха! Останавливаемся на более традиционном каре, но с модной асимметричной челкой…

«Главная тенденция в стрижках последних нескольких лет – это естественность, – говорит мой стилист. – Вроде, всяких средств для укладки выпускается все больше, но все они нужны сейчас для того, чтобы создать эффект неуложенных, своих собственных волос. И похоже, в ближайшее время именно такие прически и останутся на пике моды».

А если вам хочется добавить в свой образ «искусственности», впечатления, что над вами долго и кропотливо трудился стилист-профессионал, тогда просто покрасьте волосы. «Просто» – это я опрометчиво сказала. Сегодня, глядя на то, как прокрашены пряди волос у девушек, точно не назовешь это чем-то простым. Без профессионала здесь не обойтись.

Разумеется, современное окрашивание, современные техники ничего общего не имеют с тем, что было когда-то: купил краску в магазине, подобрал более-менее удачный тон и покрасился дома в собственной ванной.

«Конечно, и сегодня так делают многие женщины и девушки. И никто им этого не запрещает. Это и быстрее, и дешевле, и привычнее. Но уж если вы захотели получить современное окрашивание, то просто выкрасить волосы в один цвет, создать на голове одну цветовую массу, этого не достаточно, – объясняет мастер. – Не буду грузить вас нашими спецтерминами – шатуш, балаяж, фито-красители… Оно вам не нужно. Просто посмотрите на фото в модных журналах, как выглядят сейчас крашеные волосы. Они могут быть покрашены горизонтально и вертикальными прядями, могут иметь эффект выгоревших своих волос или абсолютно неестественный цвет – розоватый или синеватый. Локоны могут выглядеть так, как будто в них просто играют солнечные блики. Ну-ка, попробуйте покраситься так дома. Здесь нужен очень хороший мастер».

Почему очень хороший, понятно. Потому что даже если парикмахер владеет всеми техниками и перед ним самые современные средства, не факт, что вы получите результат, на который рассчитывали. «Здесь приходится учитывать множество факторов, – рассказывает Елена, – и исходный цвет волос, и были ли они до этого окрашены, и то, как сработает именно на этих волосах то или иное средство. Потому в нашем деле именно такая работа считается высшим пилотажем. Даже не стрижка и тем более не укладка, а хорошее профессиональное окрашивание. Надо и цвет заявленный получить, и структуру волос не повредить, и объяснить человеку, какими средствами за волосами потом ухаживать – а как же, это тоже обязательно нужно».

Рассказала Елена и о том, какие общие тенденции в окрашивании волос выходят на первый план в сезоне весна-лето-2019. Для светловолосых девушек это будет холодный платиновый блонд. Но обратите внимание – «эффект седых волос» идет далеко не всем, и потребует от вас частого посещения парикмахера, для регулярного поддержания нужного оттенка. Еще один модный вариант, более «молодой» – блонд с розоватым оттенком. Для юных девушек это более приемлемый цвет, чем искусственная седина.

Но наши южанки в большинстве своем все же темноволосые, и резко перекрашиваться в блондинок, чтобы выглядеть современно, нет никакой необходимости. Для шатенок и брюнеток есть свои модные предложения. Например, холодный коричневый. От теплого шоколадного в этом сезоне колористы уходят и рекомендуют коричневый с растительными оттенками – серым, болотным, сизоватым…

Брюнетки могут не мучить свои локоны, высветляя их до основания, а обратить внимание на очень модный в этом сезоне чернильно-черный. Волосы при этом должны быть гладкие, густые, с зеркальным блеском. А вот оставить их прямыми или подкрутить – это не принципиально. Носите, как вам больше нравится.

Яна Котт

Окрашивание шатуш придает волосам эффект выгорания на солнце. Оно подойдет как светлым, так и темным волосам. Корни во время такого окрашивания не затрагиваются, а концы традиционно высветляются и при желании колорируются в нужный оттенок. Главное преимущество окрашивания шатуш – отсутствие необходимости в постоянной коррекции. Отросшие корни скрадываются благодаря уникальным особенностям технологии, но эта технология требует работы опытного мастера.

Балаяж предполагает выделение прядок, на которых выполняются прямые осветляющие мазки (в переводе балаяж и есть рисование по волосам). Балаяж можно носить от 5 до 10 месяцев и оно будет выглядеть потрясающе, если его выполнил опытный профессионал.