Пожилая женщина ехала в автобусе, внезапно ей стало плохо, и она потеряла сознание, передает elitar.kz.

Врачи скорой медицинской помощи приехали на остановку «Гульжан», куда вынесли женщину, через восемь минут после вызова. Однако докторам оставалось лишь зафиксировать смерть.

Пенсионерку никто не сопровождал, каких-либо документов, удостоверяющих ее личность, и сотового телефона при ней не было. Тело умершей пассажирки автобуса было передано полицейским.

«Пока никто не обращался в связи с пропажей родственника, на данный момент выясняются причины смерти, а также мы разыскиваем родных и близких», — сообщили полицейские.

Женщине приблизительно 74−75 лет. Врачи по приезду констатировали клиническую смерть.