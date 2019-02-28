В Кентау полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

С начала года в отдел полиции г. Кентау с заявлением обратились десятки горожан о том, что неизвестный мужчина обманным путем, обещая им помощь в трудоустройстве на работу в Российской Федерации, завладел деньгами потерпевших в сумме от 50 до 100 тысяч тенге и исчез из виду. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество», — сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

«Для раскрытия данных преступлений сотрудники ОП г. Кентау провели ряд следственно-оперативных мероприятий. Выйти на след афериста оперативникам помог фоторобот предполагаемого преступника, составленный со слов потерпевших. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель, который признался в содеянном. Следствием установлена причастность задержанного к 15 фактам мошенничества на общую сумму около 1,5 миллиона тенге».

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по фактам мошенничества с обвинительным актом направлены в суд.

Чтобы не стать жертвой аферистов, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не проявлять излишнюю доверчивость к незнакомым лицам, обещающих помощь в трудоустройстве, в получении кредита, жилья или других сомнительных услуг.

Стражи порядка призывают жителей области быть бдительными и незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102», если вы стали очевидцем или жертвой мошенничества.