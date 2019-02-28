Полицейские Шымента задержали пьяного домушника.

Преступление произошло в ночь с 27 на 28 февраля в микрорайоне Кайтпас.

Молодой человек, выпив горячительного напитка, пошел на кражу. Выбрав частный дом, и улучив момент, когда уснули жильцы, он, отжав пластиковое окно, смог спокойно проникнуть внутрь. Но выполнить задуманное ему не удалось. От шума проснулся хозяин дома.

Рассказывает хозяина дома: «Я услышал шум из соседней комнаты. Пошел посмотреть и увидел задержанного. Он меня ослепил светом своего фонаря и скрылся, выпрыгнув из окна. Я быстро позвонил в полицию. Спасибо сотрудникам полиции, которые в течение нескольких минут подъехали и задержали вора.

Пойманным оказался безработный житель того же района, 1987 года рождения, за плечами которого уже есть одна судимость за кражу сотового телефона.

Как пояснил задержанный, он выпил и по дурости пошел обокрасть чужой дом, хотел взять что-либо ценное. В данный момент он безработный.

Сотрудники полиции, оперативно приехав на место происшествия, на соседней улице задержали джентльмена удачи, который работал по принципу: выпил — украл — сел.

Шакир Омаров