Полицейские Туркестанской области помогли водителям, застрявшим на трассе в буран.

В Созакском районе Туркестанской области полицейские помогли замерзающим водителям грузовой автомашины, застрявших на одной из заснеженных трасс. Так, в ночь с 18 на 19 февраля т.г. в дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от водителей, попавших в буран, с просьбой оказать им помощь. Дежурный сразу же передал по рации данные местонахождения водителей и направил полицейских на подмогу.

На место происшествия выехал участковый инспектор полиции МПС Созакского РОП старший лейтенант полиции Марат Тукушев. Через 20 минут возле п. Жарты-тобе полицейский заметил застрявшую на дороге грузовую автомашину с прицепом.

Как выяснилось, из-за бурана и гололеда водители автомашины не смогли самостоятельно преодолеть подъем дороги. Участковый инспектор оказал водителям помощь, доставив их на один из пунктов обогрева, а после помог вытащить грузовую автомашину из снежного плена.

Спасённые водители, жители Туркестанской области Айдос Асанбай и Жанболат Курабай, поблагодарили старшего лейтенанта полиции Марата Тукушева и сотрудников Созакского РОП за оказанную помощь в трудную минуту, а после продолжили движение по пути следования.

Руководство Созакского РОП выразило благодарность участковому инспектору полиции старшему лейтенанту полиции Марату Тукушеву за проявленный профессионализм при спасении людей, попавших в буран.

В свою очередь, во избежание чрезвычайных ситуаций на дорогах полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям и гостям области по возможности воздержаться от поездок в плохую погоду, а также в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию за помощью.