Полицейские Туркестанской области задержали грабителя, скрывавшегося в Курганской области РФ.

Сотрудники криминальной полиции Казыгуртского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали преступника, разыскиваемого по подозрению в совершении грабежа, который в течение двух лет находился в международном розыске.

Так, летом 2016 года в отдел полиции поступило сообщение о нападении на дом жительницы Казыгуртского района. Грабители проникли в дом потерпевшей и похитили ювелирные изделия и деньги на сумму более 4 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «грабеж».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых, один из которых скрылся на территории РФ. Осенью того же года скрывшийся преступник был объявлен в розыск.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий оперативники Казыгуртского РОП совместного с российскими коллегами задержали подозреваемого преступника в Курганской области Российской Федерации. Осенью 2018 года подозреваемый был экстрадирован на территорию Республики Казахстан. В настоящее время решением суда подсудимый был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

» Всего же полицейскими Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий с начала 2018 года разыскано более 170 уголовных преступника, в том числе 20 из них за совершение грабежа»-сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.