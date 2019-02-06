Украденная невеста из Шымкента рассказала о том, как ее похитили, передает Tengrinews.kz.

9-летняя Аяжан (имя изменено по просьбе матери) в данное время находится в больнице. Девушка говорит, что сейчас у нее болит голова, позвоночник и ноги, а сердце разрывается от переживаний и обид. С 20-летним Султаном Абдиманапом девушка познакомилась еще в декабре. Тогда она работала официанткой в кафе у тети, а он пришел туда с родственниками на церемонию «тат шай».

«Люди с его стороны стали у меня спрашивать, сколько мне лет, откуда я. Говорят, будь нашей келинкой. Я тогда сказала, что я об этом вообще не думаю, ведь мне еще нужно учиться и работать», — рассказывает пострадавшая девочка.

Правда, это парня не остановило. В январе он начал активнее за ней ухаживать. После двух встреч Аяжан говорит, что сразу призналась — чувств нет и не будет. «Мы когда в третий раз встретились, он обманом привел меня в дома матери, правда, сказал, что нужно тетке помочь. Его мать стала расхваливать сына, я опять сказала, что замуж не собираюсь.

А в следующий раз он уже пришел с другом и подружкой. Они посадили меня в машину, привезли домой, а там вышли женщины и накинули белый платок», — со слезами вспоминает девушка. После этого, говорит Аяжан, ее силой заставили подписать расписку, что остается она добровольно. Вот тогда то и начались мучения. Парень склонял девушку к близости, а спустя семь дней решил применить силу.

«Меня туда привезли 18 января. 25 января он вместе с мамой залили мне в рот коньяк и сказали, что мне так легче будет. Я сопротивлялась, отказывалась, а он побил меня по лицу и за ноги приволокли, силой положили», — рассказала девушка.

31 января Аяжан решила свести счеты с жизнью. Она прыгнула с третьего этажа, упала на трубы теплотрассы и осталась жива. Скорую помощь вызвала соседка, она же поехала с девочкой в больницу.

Матери о случившемся сообщили лишь спустя сутки. «Вначале мать и сын говорили, что дочка упала нечаянно, когда окна мыла. А когда все стало известно, я слышала, как это парень грубо кричал на мою дочь. Потом его отец приходил в больницу и грозился опозорить нас и рассказать всякое про девочку мою. Но я ей верю», — говорит мама пострадавшей.

По словам правозащитника Еркина Кахарова, сразу после происшествия никто из полицейских к девочке не подходил. Досудебное расследование было начато только 4 февраля по статье «Доведение до самоубийства».

«Сейчас по этому факту досудебное расследование проводится еще по двум статьям «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы»», — заявила официальный представитель департамента полиции Шымкента Асель Саденова.

Все остальные данные в интересах следствия сейчас не сообщаются. Назначены ряд экспертиз.

Накануне сообщалось, что 19-летняя похищенная девушка выбросилась из окна третьего этажа в Шымкенте. Она получила различные травмы: поврежден позвоночник, ЧМТ, на лице шрам в десять сантиметров.

Как сообщил правовед Еркин Кахаров, представляющий интересы девушки, украли ее через несколько дней после обычного знакомства. А спустя неделю «жених» изнасиловал девушку.