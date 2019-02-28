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Анонс Роман Скляр: Уже в мае мы начнём выдавать арендное жильё многодетным семьям

Роман Скляр: Уже в мае мы начнём выдавать арендное жильё многодетным семьям

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Министр назвал категории граждан, которые получат право на льготное кредитование в Жилстройсбербанке.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр рассказал, как его ведомство будет выполнять поручение Президента Казахстана по доступности жилья для многодетных семей. Он отметил, что арендное жильё этой категории граждан начнут предоставлять уже в мае, сообщает Informburo.kz.

«В стране 340 тысяч многодетных семей, из них в настоящее время в очереди на жильё состоит 28 тысяч семей. Каждый год в течение семи лет мы будем строить шесть тысяч арендных квартир. Вопрос стоящих в очереди малобеспеченных многодетных семей будет решён полностью. Уже в мае этого года мы начнем выдавать арендное жильё для многодетных семьей», – сказал Роман Скляр.

Он отметил, что для малообеспеченных семей по поручению Президента разработают систему льготного кредитования через Жилстройсбербанк на 20 лет под 2% годовых. За два года собираются выдать 22,5 тысячи льготных займов. Этот кредит будут выдавать:

  • многодетным семьям, имеющим четырёх и более детей;
  • семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

Министр труда и социальной защиты РК Бердыбек Сапарбаев сообщил, что точная сумма выплаты адресной социальной помощи на каждого ребёнка из многодетных малообеспеченных семей (до 18 лет, при их обучении – до 23 лет) составит 20 789 тенге. Размер пособия семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, увеличится с 31,1 тысячи до 41,6 тысяч тенге.

«В марте законодательные поправки будут внесены на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии», – отметил министр.

Он добавил, что при расчёте для назначения адресной социальной помощи из совокупного дохода семьи будут исключать государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, а также пособия по инвалидности для детей и стипендии.

27 февраля на XVIII съезде партии «Нур Отан» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству установить минимальную выплату на каждого ребёнка для адресной социальной помощи многодетным семьям в размере около 21 тысячи тенге. Он заявил, что адресной соцпомощью должны быть охвачены больше 830 тысяч человек, в том числе 550 тысяч детей.

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