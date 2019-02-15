Министерство образования и науки будет публично призывать акиматы уволить директоров школ, где происходят издевательства над детьми.

Об этом заявил глава МОН Ерлан Сагадиев, передает Tengrinews.kz. «Министерство, как правило, никаких мер к директорам школ, завучам никогда не принимало.

Это работа местных исполнительных органов. Но в этом году мы начнем публично высказывать свои предложения по увольнению того или иного директора, где регулярно у нас проходят драки и издевательства над детьми», — сказал Сагадиев на расширенном заседании коллегии МОН.

По данным ЮНИСЕФ, около 62 процентов казахстанских детей подвергались насилию и дискриминации. В конце января в Сети появилось несколько роликов. Подростки издевались над младшеклассниками в Туркестанской области. А в Кызылординской области на видео сняли групповое избиение школьника в туалете. В Караганде несколько раз ударили 11-летнего мальчика за отказ уступить место.