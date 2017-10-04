В школах запретят бумажные журналы – Минобразования

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в рамках заседания Правительства РК отчитался о процессе цифровизации школьных и дошкольных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ». В качестве наиболее успешного примера министр назвал Шымкент.

«Здесь успешно реализован механизм зачисления детей в детские сады через электронный портал, а именно — постановка и просмотр очереди, доступ к информации о садиках, возможность выбора подходящего детского сада, рейтинг дошкольных организаций, получение уведомлений через СМС и почту», — отметил министр.

«Все это показывает хорошие результаты, теперь планируется распространить данный опыт на всю страну — продолжает он. — Это будут делать акиматы с централизацией информации на уровне национальной образовательной базы данных».

По словам Сагадиева, активно продолжается процесс внедрения в школах электронных журналов.

«Для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов — в трех системах уже работают свыше 4 тысяч школ. Причем, все это бесплатно. Персональные данные наших детей хранит АО «НИИТ». Для школ, внедривших электронные журналы, мы планируем ввести запрет на использование бумажных журналов», — сказал министр.

Он подчеркнул, что основной целью данного мероприятия является прекращение дублирования функций и сокращение отчетности.