МОН не должен диктовать частным вузам, сколько денег брать за обучение

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев высказался о ценах на обучение в высших учебных заведениях страны, пишет informburo.kz.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев считает, что Министерство образования и науки не должно диктовать частным вузам, сколько денег брать за обучение. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.

«Если высшие учебные заведения считают, что при этой стоимости у них будет достаточное количество студентов, то значит, это правильно, это рынок, это услуга. Я не думаю, что Министерство образования должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение. Иначе у нас опять пойдёт замкнутый круг: коррупция, очереди, недоступность и так далее. Поэтому в этом отношении мы надеемся, что рыночные силы сработают», – сказал Ерлан Сагадиев.

В ходе пресс-конференции министр образования и науки рассказал своё видение о том, как победить коррупцию в сфере образования. Ерлан Сагадиев считает, что нужно повсеместно создавать наблюдательные советы.

«Привлечение общественности делает ситуацию в любом учебном заведении прозрачной, понятной и, соответственно, резко снижается вероятность нарушений и коррупции в том числе. Ещё одно направление – отмена проверок, которые не нужны. К примеру, в прошлом году мы отменили аттестацию школ. Вообще, наш комитет делал 4000 проверок в год, из них 3000, связанные с аттестацией. Но в результате за последние годы мы не закрыли ни одной школы. И закрыть их практически невозможно, поэтому нам гораздо легче изменить саму систему проверок и поменять систему работы Комитета по контролю за образованием. Его надо сделать не столько контролирующим органом, сколько органом, мониторящим и помогающим школам развиваться», – подытожил Ерлан Сагадиев.

Частные вузы Казахстана в 2016 году заработали в пять раз меньше, чем годом ранее. Меду тем государственные университеты и академии быстрее приспособились к условиям падающего рынка.