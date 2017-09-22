Школы не укладываются по программам при пятидневке – Сагадиев

«Мы отходим от привычного изучения грамматики в сторону большего применения коммуникативных навыков. Перевод текстов и механическая зубрёжка правил не являются больше самоцелью. Главное, чтобы дети как можно быстрее начали говорить на казахском. Новые учебники для 1, 2, 5 и 7 классов уже разработаны со словарными минимумами и с учётом этих требований», – сказал Сагадиев.

Министр напомнил, что с 1 сентября 2019 года в 10-11 классах планируется преподавание четырёх предметов на английском языке. Подготовка кадров началась в прошлом году.

«В этом году начался масштабный пилотный проект с участием более полутора тысяч учителей-предметников. Они в течение этого учебного года начинают преподавать на английском языке. Учебники для них готовы, доставлены или будут доставляться в ближайшее время. Важной работой этого года является понимание всех аспектов и трудностей перехода: что происходит с качеством преподавания, как будут воспринимать родители, дети и сами учителя», – отметил он.

Сагадиев пояснил, что весь этот год министерство будет мониторить этот пилот и при необходимости внесёт коррективы в график перехода.

«Мы прекрасно понимаем всю ответственность перед населением, перед депутатами за то, что мы делаем в министерстве. В следующем году мы планируем довести количество учителей-предметников, уже преподающих на английском, до пяти тысяч, чтобы в 2019 году переход осуществить как можно плавнее. Но если не будет получаться, мы обязательно внесём коррективы», – сказал Ерлан Сагадиев.

Он отметил, что в этом году нет кардинальных преобразований в системе среднего образования, а самое главное направление в 2019-м – внедрение нулевого класса.

«Нулевой класс будет начинаться с возраста пяти лет. Букварь будет в нём базовым учебником. Мы апробировали этот учебник», – сообщил Сагадиев.

Министр прокомментировал обновлённое содержание учебников, по которым в этом году обучаются 2, 5, 7 классы. По его словам, в рамках нового содержания образования поменялся подход к учебникам, так как поменялась парадигма подхода к самому учебному процессу. Новые учебники ориентированы на достижения не только предметных знаний.

«В чём суть обновлённого содержания образования? Не только знать, но и уметь использовать в жизненных ситуациях приобретённые знания. Конечно, в странах ЕС они эту обновлённую систему прошли, и у них есть единая система оценок. Она называется PISA. (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. – Авт.). Казахстан со следующего года будет принимать в ней участие четвёртый раз. По итогам PISA-2015 наши ученики заняли 50-55 место. А те, которые учились по обновлённому содержанию в НИШ, в Южной Корее, школах Сингапура, этому рейтингу они соответствуют. Поэтому апробированная программа этих школ предлагается школам общего среднего образования. Мы 10 лет проводим подготовительную работу», – сказал министр.

Он также отметил трудности, с которыми столкнулась система образования при переходе на пятидневку.

«85% 1-11 классов перешли на пятидневное обучение – где-то 300 гимназий и лицеев. У них в один день до восьми предметов, потому что они не могут в пять дней уложиться. И поэтому в гимназиях на факультативные уроки согласны сами родители. С 45 до 40 минут сократили время уроков. Но есть у нас ещё трёхсменные школы, мы хотим сократить количество трёхсменных школ», – заключил Ерлан Сагадиев.

Сагадиев на парламентских слушаниях объяснил, зачем в учебники русского языка была включена лингвистическая сказка Людмилы Петрушевской.

«По поручению Президента мы заставляем ребёнка думать обо всём, даже о языке, на котором он говорит, иначе мы не сможем выбраться с 55-го места, на котором находимся. Поэтому всегда будут недовольные, в прошлом году они тоже были. Но мы не можем позволить им заставить 18 млн человек годами топтаться на месте, как, к сожалению, происходило в системе образования», – считает министр.