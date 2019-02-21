В Шымкенте идет показ фильма «Айка», который завоевал в прошлом году главную награду Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.

Нашумевшую картину показывают в кинотеатрах города, однако на ее показ приходит мало зрителей. У шымкентцев фильм вызвал неоднозначную реакцию. Шуддин Саидов попытался выясинть, почему «Айка» не заинтерсовала шымкентского зрителя.

Нашумевший фильм «Айка», чей выход в прокат так долго ждали, в Шымкенте показывают при полупустых залах. На один сеанс набираются от силы 10 зрителей. Реакция шымкентцев на картину неоднозначна. Одни восторгаются фильмом, другие после его просмотра — в недоумении.

Карина Абжаппарова: «Мне фильм понравился, он передает реальность, чтобы молодежь понимала, что сейчас творится. Чтобы знала о том, что может произойти с иностранкой в чужой стране. Задуматься заставляет эта картина».

Алибек Султан: «Хорошая картина, но ее мало кто поймет, мне понравилось. Но опять-таки, я не думаю, что фильм соберет большую кассу, слишком все затянуто».

Айганым Бердибек: «Не каждый поймет этот фильм»

Фильм «Айка», где главную роль исполнила казахстанка Самал Еслямова, получил мировое признание. На Каннском фестивале в 2018 году актриса завоевала награду за лучшую женскую роль. Еслямова сыграла кыргызскую мигрантку Айку, приехавшую в Москву на заработки. Холодный глянцевый мегаполис оказывается жесток к девушке. Айка переносит самые тяжелые испытания. Два часа зритель следит за тем, как героиня Еслямовой живет… точнее выживает в невыносимых условиях. Этот фильм российский режиссер Сергей Дворцевой снимал шесть лет. Картина вызвала восторг у кинокритиков и ценителей высокого искуства.

Игорь Вербицкий. «Люди не хотят смотреть такие картины, они боятся. Им нужно посмеяться и забыть. А этот фильм не забудешь. Он серьезный, он проблемный. Он передает то, что сейчас творится со многими девушками не только в Москве, но и у нас».

Актриса Самал Еслямова и режиссер Сергей Дворцевой сейчас находятся в Туркестанской области. 19 февраля в областном центре состоялась премьера фильма, куда пришли сотрудники местные госорганов и студенты. Показ фильма в Туркестане собрал аншлаг. Шымкентцам тоже представится возможность воочию увидеть исполнительницу главной роли картины Айка. Она придет на премьеру фильма, которая состоится в нашем городе сегодня, 21 февраля.