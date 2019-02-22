В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении секс-работницы, совершившей преступления по статьям УК РК «Убийство» и «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», передает ИА «NewTimes.kz».

Судом установлено, что ночью 8 ноября 2018 года в арендуемой квартире между А., оказывающей интим услуги, и ее клиентом произошел конфликт. Причиной конфликта послужило нарушение условий договоренности. Конфликт перерос в драку, в ходе которого А., вооружившись пустой бутылкой из-под шампанского, нанесла несколько ударов в область головы клиента, отчего последний упал на кровать. Не останавливаясь на достигнутом, подсудимая А. нанесла осколком стекла множественные удары в область шеи потерпевшего и скрылась с места преступления, закрыв дверь снаружи.

Спустя некоторое время подсудимая А., вернувшись на место преступления, вместе со своим мужем В., совершили открытое хищение имущества потерпевшего. Кроме того они, вынудив сказать у еще живого потерпевшего пин-код от его банковской карточки, оставили его умирать.

В суде подсудимые А. и В. признали свою вину частично.

Приговором суда проститутку осуждили на 8 лет лишения свободы, В, а ее супруга лишили свободы на 3 года.

Отбывать наказание осужденным предстоит в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

При вынесении процессуального решения суд учел их раскаяние, наличие ребенка и другие обстоятельства данного дела.

Приговор не вступил в законную силу.