В Шымкенте прошел официальный показ фильма «Айка». Вместе с режиссером картины приехала главная героиня Самал Еслямова. Картина стала популярной не только в Казахстане, фильм «Айка» показывают сегодня и в СНГ.

Во время беседы с журналистами, режиссер заявил что не за горами и съемки фильма в Шымкенте.

«Вообще, я хочу снять фильм и в Шымкенте, есть несколько идей. Думаю, что скоро новый проект реализуем»,- сказал Сергей Дворцевой, режиссер.

Правда, о чем будет картина, режиссер не рассказал. Известно лишь то, что съемки могут начаться в любое время, а вот когда они завершаться и кто будет работать на площадке, пока не ясно.