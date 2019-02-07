Заместитель акима Шымкента Данат Жумин рассказал о планах сделать город самым честным в стране, передает Tengrinews.kz.

«В прошлом году мы создали офис по противодействию коррупции и поставили своей целью сделать Шымкент самым честным городом в стране. Потому что думаем, что если у нас получится в Шымкенте, то в любом другом городе не получиться не может», — заявил Данат Жумин на коллегии по итогам работы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции за 2018 год.

Выступление заместителя акима было посвящено работе на госслужбе. Данат Жумин рассказал о том, как он сам, будучи выпускником зарубежного вуза, впервые пришел на госслужбу, затем ушел в бизнес и снова вернулся в госаппарат.

«Я в свое время ушел в бизнес, потому что почувствовал, что не могу реализовать себя на госслужбе. Я ушел и начал заниматься бизнесом. Что я делаю на госслужбе сегодня, как я здесь снова оказался? Я много ездил по миру, открывал компании, учился за рубежом. И вот на одной из лекций профессор задал вопрос: «Какая из профессий самая благородная в мире?» Было много вариантов. Кто-то сказал, что профессия врачей, которые спасают жизни людей, кто-то сказал, что это учителя. Профессор сказал, что это правильно, но, на мой взгляд, самая благородная профессия — это руководитель. Потому что у него есть гораздо большие возможности помогать другим людям и творить добро», — рассказал Данат Жумин.

Заместитель акима Шымкента признался, что после долгого поиска смысла жизни он снова вернулся на государственную службу.

«В этом проблема этого века, что мы не можем его найти (смысл жизни. — Прим.). Я его нашел в том, чтобы творить что-то доброе. Поэтому я на госслужбе. Я нахожу госслужбу самой благородной профессией, которая есть в мире. Потому что только она дает возможность помогать огромному количеству людей. Менять жизни сотен, тысяч людей здесь и по всему миру», — поделился мнением Жумин.